Бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск показали, как используют мототранспорт для снабжения, а также доставки и эвакуации личного состава на Донецком направлении зоны СВО. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Мотоциклы и квадроциклы, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения, то есть доставляют провизию, воду, вещи первой необходимости и боекомплект бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения. На мототранспорте также доставляется десант и проводится эвакуация раненых.

Основное преимущество такого транспорта перед другими классами техники, такими как бронемашины - это высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и при движении по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела. К тому же маленькие габариты увеличивают шанс для мотоциклиста пройти незамеченным для противника.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.