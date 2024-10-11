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Бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов

Мотоциклы и квадроциклы помогают не только подвозить военнослужащим все необходимое, но и эвакуировать личный состав в случае необходимости.
2024-10-11 06:10:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск показали, как используют мототранспорт для снабжения, а также доставки и эвакуации личного состава на Донецком направлении зоны СВО. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Мотоциклы и квадроциклы, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения, то есть доставляют провизию, воду, вещи первой необходимости и боекомплект бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения. На мототранспорте также доставляется десант и проводится эвакуация раненых.

Основное преимущество такого транспорта перед другими классами техники, такими как бронемашины - это высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и при движении по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела.  К тому же маленькие габариты увеличивают шанс для мотоциклиста пройти незамеченным для противника.

Ранее экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в Курской области. Удар по целям наносился авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#мотоциклы #снабжение #СВО
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