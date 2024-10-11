Разведчики захватили два миномета ВСУ и ударили из них же по боевикам

Разведчики группировки войск «Центр» захватили в качестве трофея минометную батарею ВСУ на Авдеевском направлении. Минобороны России показало их боевую работу.

На опубликованных кадрах военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения проводят штурм лесополосы на подступах к населенному пункту Гродовка в ДНР. В результате штурма им удалось захватить в качестве трофея два два украинских 82-мм миномета КБА-48М1. Как рассказали сами разведчики, из этих же минометов они потом ударили по отступающим силам противника.

«Второй миномет захватили. Я развернулся против противника и начал его использовать, так как минные комплектующие были в достатке. Начал использовать его против противника и помогать нашим штурмовым группам продвигаться вперед. Больше 50 мин я выпустил», - рассказал минометчик подразделения с позывным Стрелок.

Уничтожение минометной батареи и дальнейшее взятие лесополос на подступах к Гродовке позволили военнослужащим улучшить тактическое положение для дальнейшего освобождения населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских боевиков во время ротации. На опубликованных кадрах разведчики нанесли удар по транспорту ВСУ в момент, когда он доставил боевиков к точке высадки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.