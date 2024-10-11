В Венгрии прокомментировали вопрос немецкого журналиста, спросившего, не является ли визит главы МИД и министра внешнеэкономических связей Петера Сийярто в Россию еще одной провокацией в адрес Брюсселя. Сийярто пояснил работнику СМИ, что Венгрия сама вправе решать, в каких мероприятиях могут участвовать ее министры, призвав относиться к ней с уважением и вежливо.

«И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? <...> Это суверенное право страны - решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет», - заявил Сийярто журналисту из Германии.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что его страна не является «нацией "яволь"», и Германия - ни ее правительство, ни «зеленые» - не может «диктовать» венгерской стороне.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто отправился в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме. На полях мероприятия корреспондент немецкого телеканала задал ему провокационный вопрос.

Напомним, что в конце августа венгерский министр назвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «брюссельским Байденом» в ответ на реакцию ЕС на мирные инициативы официального Будапешта. Сийярто сказал, что у евроблока «очень детские и детсадовские реакции».