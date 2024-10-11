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Сийярто призвал журналиста из Германии относиться к Венгрии вежливо

Сотрудник немецкого СМИ назвал визит Петера Сийярто в Санкт-Петербург на газовый форум провокацией для Брюсселя.
Марина Крижановская 2024-10-11 04:39:52
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Венгрии прокомментировали вопрос немецкого журналиста, спросившего, не является ли визит главы МИД и министра внешнеэкономических связей Петера Сийярто в Россию еще одной провокацией в адрес Брюсселя. Сийярто пояснил работнику СМИ, что Венгрия сама вправе решать, в каких мероприятиях могут участвовать ее министры, призвав относиться к ней с уважением и вежливо.

«И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? <...> Это суверенное право страны - решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет», - заявил Сийярто журналисту из Германии.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что его страна не является «нацией "яволь"», и Германия - ни ее правительство, ни «зеленые» - не может «диктовать» венгерской стороне.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто отправился в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме. На полях мероприятия корреспондент немецкого телеканала задал ему провокационный вопрос.

Напомним, что в конце августа венгерский министр назвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «брюссельским Байденом» в ответ на реакцию ЕС на мирные инициативы официального Будапешта. Сийярто сказал, что у евроблока «очень детские и детсадовские реакции».

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Германия #Бельгия #Венгрия #Брюссель #Петер Сийярто #суверенное право #газовый форум
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