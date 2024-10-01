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За сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих

Также противник лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий и семи автомобилей.
2024-10-01 14:11:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 340 человек, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо потерь в живой силе, противник в течение суток лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий и семи автомобилей. Также удалось пленить двух украинских военнослужащих.

Оборонное ведомство озвучило потери ВСУ с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, противник потерял свыше 19 250 человек. Также за этот период времени на Курском направлении уничтожены 135 танков, 65 БМП, 98 БТРов, 859 боевых бронированных машин.

Кроме того, ВСУ потеряли 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 38 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ
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