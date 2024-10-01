Винокур вспомнил о знакомстве с Добрыниным

Композитор и певец Вячеслав Добрынин был и остается историей советской и российской эстрады. Таким мнением со «Звездой» поделился Народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Это один из лучших композиторов, такого количества песен не написал ни один из известных композиторов. Его звали "Шлягер". Я знал Славу с 1975 года. Мы познакомились, когда я был артистом ВИА "Самоцветы", а Слава написал песню "Прощай". Мы ее записали. Потом уже эту песню прославил Лев Лещенко», - рассказал Винокур.

С его слов, на современной сцене нет исполнителя, который не пел бы песни Добрынина.

«Я искренне скорблю и приношу свои поклоны, соболезнования семье и всем друзьям Добрынина, которые его очень любили, любят и будут любить. Вячеслав Добрынин - это легенда», - заключил Винокур.

О смерти Вячеслава Добрынина стало известно сегодня. Артист ушел из жизни на 79-м году. Композитор скончался в одной из столичных клиник, куда он был госпитализирован с инсультом.

Вячеслав Добрынин один из самых популярных композиторов в СССР и автор таких песен, как «На теплоходе музыка играет», «Ягода-малина», «Синий туман» и других. Всего он создал свыше тысячи произведений. Является лауреатом множества музыкальных премий.