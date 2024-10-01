«Хезболла» атаковала военную базу и штаб «Моссад» в Тель-Авиве

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удар ракетами «Фади-4» по базе армейской разведки Израиля и штабу «Моссад» в Тель-Авиве. Об этом сообщает пресс-служба движения.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-4" по базе разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот и штабу "Моссад" в пригороде Тель-Авива», - цитирует РИА Новости заявление «Хезболлы».

Сегодня ночью Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. В ЦАХАЛ сообщили об ограниченных локальных рейдах против целей ливанского движения, которые расположены вблизи границы.

Действия сухопутных сил активно поддерживаются артиллерией и авиацией. В Тель-Авиве заверили в своей готовности продолжать боевые действия до достижения необходимого результата.

Израильская армия действует в соответствии с планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты прошли подготовку в последние месяцы, говорится в сообщении.