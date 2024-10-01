Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением денег мошенниками

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Центробанком продумать механизмы по борьбе с хищением средств мошенниками. Речь идет о тех случаях, когда граждане берут кредиты и передают деньги злоумышленникам.

В частности, предлагается установить «период охлаждения» между одобрением кредита и его непосредственной выдачей. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

Предполагается, что в «период охлаждения» гражданин сможет отказаться от кредита через «Госуслуги».

Напомним, в начале этого года Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Для установления запрета необходимо будет подать заявление через МФЦ или «Госуслуги» в квалифицированные бюро кредитных историй.