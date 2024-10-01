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Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Центр»

Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности.
2024-10-01 13:10:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр», сообщает Министерство обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства провел совещание на пункте управления группировки. Министру доложили о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне спецоперации и характере действий противника.

С докладом выступил командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он рассказал о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников. По словам Мордвичева, за прошедший месяц на Красноармейском направлении наши войска взяли под контроль 12 населенных пунктов. Кроме того, ВС РФ пленили 73 украинских военнослужащих.

«На Красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов. Всего около 130 квадратных километров», - доложил генерал-полковник.

Белоусов оценил действия подразделений группировки. Военнослужащие, проявившие отвагу, мужество и героизм в ходе боевых действий, получили заслуженные награды из рук министра.

Между тем сегодня Минобороны в сводке о проведении спецоперации сообщило об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» населенного пункта Крутой Яр.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Центр #Белоусов
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