ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 410 человек. Помимо живой силы, враг лишился пяти автомобилей, гаубицы М777, гаубицы FH-70, двух гаубиц Д-30, двух орудий М119 и станции РЭБ «Анклав-Н». Были взорваны два склада с боеприпасами.

Крутой Яр был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр». В зоне ответственности группировки противник потерял до 635 человек. Уничтожен БТР М113, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», три орудия Д-20 и два орудия Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.