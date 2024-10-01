Политолог назвал сигналом России назначение Рютте на пост генсека НАТО

Выбор бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО является сигналом России, что политика и цели альянса в отношении Москвы остаются прежними. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Марк Рютте - известный русофоб, который еще с 2014 года призывал к самым жестким мерам в отношении России, и мы никаких изменений в позиции НАТО по отношению к нашей стране не увидим. Он будет выступать за военные поставки Украине, за помощь Киеву, за то, чтобы Украина продолжала бороться», - сказал Семибратов.

С его слов, Североатлантический альянс следует принципу преемственности в своем руководстве. Традиционно во главе блока встает выходец из Европы. Во многом это происходит потому, что сама роль главы организации не так важна, уточнил историк.

«Командование натовскими группировками в Европе осуществляется американскими генералами. НАТО - инструмент внешней политики США. Поэтому фигура генерального секретаря НАТО носит символический характер», - подтвердил собеседник «Звезды».

Стоит отметить, что кандидатура Марка Рютте была не единственной, которую рассматривали на вакантный пост в НАТО.

«На самом деле рассматривались еще некоторые кандидаты на пост генсека НАТО. Это Кая Каллас из Эстонии, предлагался некоторый ряд восточно-европейских политиков. Но Марк Рютте едва ли не единственный адекватный представитель Западной Европы, который имеет серьезный послужной список. Во главе НАТО лучше ставить политика из Западной Европы. Они проявляют большую сдержанность», - констатировал Евгений Семибратов.

Напомним, сегодня уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг официально передал полномочия Марку Рютте. Тот пообещал следовать приоритетам альянса, а именно поддержке Украины и увеличению расходов на коллективную оборону.