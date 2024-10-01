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Песков заявил, что Путин регулярно получает прямые доклады о ходе СВО

По словам пресс-секретаря, вся страна следит за продвижением российских войск в зоне специальной военной операции.
Андрей Аркадьев 2024-10-01 13:41:25
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Президента России Владимира Путина регулярно информируют о ситуации в зоне спецоперации и продвижении российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается президента, то как Верховный главнокомандующий он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады, как Верховный главнокомандующий», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь пожелал победы российским военнослужащим и отметил, что официальную информацию о ситуации в зоне специальной военной операции предоставляет Министерство обороны РФ.

Сегодня Минобороны в сводке о ходе СВО сообщило об освобождении Вишневого в Харьковской области и Крутого Яра в ДНР. Вишневое взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад», а Крутой Яр заняли подразделения группировки войск «Центр».

#армия #Путин #Песков #СВО #доклады
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