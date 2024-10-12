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Операторы БПЛА рассказали, как собирают дроны в полевых условиях

Во время трехнедельного обучения будущие операторы БПЛА учатся не только управлять дронами и оперативно собирать их, но также ездить на мотоциклах.
Надежда Котормус 2024-10-12 00:21:33
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие, проходящие обучение на операторов БПЛА, рассказали, как проходит их боевая подготовка. Курс рассчитан на три недели, за это время бойцов научат в полевых условиях собирать беспилотник, грамотно им управлять, а также ездить на мотоциклах.

Один из военнослужащих рассказал, что в полевых условиях может взять беспилотник, полностью разобрать его, починить и собрать обратно. Бойцы также показали, в каком виде прикрепляют боеприпас к дрону.

Для многих военнослужащих работа с БПЛА стала чем-то большим, чем просто востребованной специальностью.

«Это адреналин, это кайф, какой-то свободный полет - это прям классно», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным Варак.

Курируют операторов БПЛА опытные наставники, которые регулярно привозят из зоны специальной военной операции передовой опыт и последние запросы. Для мобильности штурмовых групп и разведывательных расчетов сейчас все чаще используют мотоциклы эндуро - актуальные приемы быстро интегрируют в процесс подготовки.

На опубликованных кадрах обучающиеся отрабатывают перемещение расчетов, в ходе которого по легенде происходит столкновение с противником. Отражать его нападение приходится прямо на ходу.

Ранее российские бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов. Мототранспорт также помогает эвакуировать раненых бойцов с поля боя.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #цво #бпла #мотоциклы
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