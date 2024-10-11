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Небензя заявил, что США потакают Израилю перед выборами президента

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что США дают поблажку Израилю в Ливане перед выборами президента в ноябре.
Марина Крижановская 2024-10-11 02:25:04
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress

На фоне предвыборной кампании перед президентскими выборами 5 ноября этого года США потворствуют действиям Израиля, который пошел «ва-банк», нападая на Ливан. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Израиль сейчас пошел "ва-банк", несмотря на горький опыт кампании 2006 года. Вместе с ним по принципу "пан или пропал" вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же еще и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией», - отметил он во время заседания.

Дипломат сообщил, что 3 октября Россия направила в Бейрут партию гуманитарной помощи. Однако этих усилий недостаточно, в то время как Израиль и его американский союзник «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» в ближневосточном регионе, к тому же грубо попирая международное право и Устав ООН.

Накануне российский постпред обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН 181 и 194. В частности, Небензя напомнил израильским коллегам, что 75 лет назад  Государство Израиль приняли в ООН при условии соблюдения и выполнения резолюций Генассамблеи всемирной организации с планом раздела Палестины на два государства - арабское и еврейское, и о беженцах, являющейся основой мандата БАПОР.

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