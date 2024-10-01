МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

Из армии будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву.
Владимир Рубанов 2024-10-01 01:23:02
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ № 590 об осеннем призыве на военную службу в 2024 году и об увольнении военнослужащих срочной службы.

Глава Минобороны приказал в октябре-декабре командующим войсками военных округов и военным комиссарам обеспечить призыв в ВС РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, которые подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе».

Эта работа будет проводиться вместе с исполнительными органами субъектов РФ и местного самоуправления.

Из армии будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву.

Этот приказ должны объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #призыв #Российская армия #Вооруженные Силы РФ #призывники #военная служба #срочники #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 