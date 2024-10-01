Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ № 590 об осеннем призыве на военную службу в 2024 году и об увольнении военнослужащих срочной службы.

Глава Минобороны приказал в октябре-декабре командующим войсками военных округов и военным комиссарам обеспечить призыв в ВС РФ, другие войска, воинские формирования и органы граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, которые подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе».

Эта работа будет проводиться вместе с исполнительными органами субъектов РФ и местного самоуправления.

Из армии будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву.

Этот приказ должны объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.