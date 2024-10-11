Опубликованы кадры последствий ночного обстрела Израилем Бейрута

До 22-х возросло число погибших после израильских обстрелов Бейрута. В этот раз ВВС ЦАХАЛ атаковали центральную - самую густонаселенную - часть ливанской столицы. Как заявили в армейской пресс-службе, целью был глава спецслужбы «Хезболлы». Он находился в одном из домов этого района. Под обстрелы вновь попали и миротворческие силы ООН на юге страны, двое ранены, один в тяжелом состоянии. Десятки стран осудили атаки Израиля, назвав их неприемлемыми, а ливанские власти призвали Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня.

Горы из кусков бетона, арматуры, шифера и пластика. Это последствия ночного авианалета израильских истребителей на центральные кварталы Бейрута. Еще накануне вечером на этом месте стоял дом, где жили десятки семей. Под завалами все еще могут находиться люди.



Все что осталось от 4-х этажного жилого дома в густонаселенном районе ливанской столицы - это руины. Тут жили преимущественно шииты. Как видно, здание полностью разрушено. Серьезные повреждения получили и соседние. В воздухе чувствуется стойкий запах гари. А над грудой обломков поднимается дым.

Авиация Израиля нанесла несколько ударов впервые по этому густонаселенному району. Ракета поразила еще один дом - в соседнем квартале. Оживленная улица засыпана осколками. Повсюду части сломанной мебели, которую взрывная волна выбросила из разрушенных квартир.

В результате удара полностью разрушены третий и четвертый этажи. Оконные блоки и бетонные перекрытия рухнули на дорогу и тротуар. Всю ночь на месте работали пожарные расчеты и медики. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В доме напротив выбиты все стекла.

На небольшой крытой парковке во дворе дома - сгоревшие машины. Периметр охраняют военные. По данным ливанского Минздрава, здесь погибли по меньшей мере 22 мирных жителя, около 120-ти получили ранения.

«Мы жили в Дахии. Но мы покинули тот район, так как нашего дома больше нет. Мы переехали сюда, и вот что случилось», - рассказал местный житель.

На тактику Израиля, которая сопровождается многочисленными жертвами среди гражданского населения обратил особое внимание постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Ливане.

«Цинизм этих атак обескураживает. Часть из них приходятся на густонаселенные районы Бейрута и других ливанских городов. Получается что власти Западного Иерусалима не просто откровенно попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят - щепки летят"», - сказал Небензя.

По данным арабских СМИ, целью ЦАХАЛ был свояк погибшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Его считают министром обороны движения и называют основным претендентом на должность нового генсека организации. По неподтвержденной пока информации, он ранен, но состояние - критическое.

Сухопутная операция ЦАХАЛ сопровождается грандиозным международным скандалом. Сообщается о новом ударе по миротворцам ООН. Сообщается о двух раненых - один из них в тяжелом состоянии. В связи с инцидентом МИД Франции вызвал посла Израиля. Протест в связи с ударами по позициям «голубых касок» также выразили Италия и Индонезия. Это уже второй за последние 48 часов обстрел штаб-квартиры временных сил ООН. Накануне во время обстрела пострадали трое миротворцев. Есть первые потери и в рядах регулярной армии Ливана. Официально объявлено о гибели двух военнослужащих в результате удара по блок-посту на юге страны.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США дают поблажку Израилю перед выборами президента в ноябре. По словам дипломата, израильская сторона при этом пошла «ва-банк», несмотря на горький опыт кампании 2006 года.