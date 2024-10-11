Суд продлил арест напавшему на полицейского в Москве американцу

Суд в Москве продлил срок ареста гражданину Соединенных Штатов Джозефу Татеру, который обвиняется в нападении на полицейского. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.

«Продлен срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа на срок 1 месяц, до 14 ноября 2024 года», - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Заседание должно было проходить в открытом режиме, однако после окончания рабочего дня по распоряжению председателя суда прессу попросили покинуть здание. Арест американца проходил в нерабочее время, из-за чего публика не могла попасть в здание.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера за применение насилия в отношении представителя власти. Гражданин США отказался предоставить документы полицейскому, а затем применил насилие.