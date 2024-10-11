МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд продлил арест напавшему на полицейского в Москве американцу

Суд продлил арест американцу Джозефу Татеру до 14 ноября.
Игнат Далакян 2024-10-11 20:10:02
© Фото: moscowcourts Telegram © Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в Москве продлил срок ареста гражданину Соединенных Штатов Джозефу Татеру, который обвиняется в нападении на полицейского. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.

«Продлен срок содержания под стражей в отношении Татера Джозефа на срок 1 месяц, до 14 ноября 2024 года», - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Заседание должно было проходить в открытом режиме, однако после окончания рабочего дня по распоряжению председателя суда прессу попросили покинуть здание. Арест американца проходил в нерабочее время, из-за чего публика не могла попасть в здание.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера за применение насилия в отношении представителя власти. Гражданин США отказался предоставить документы полицейскому, а затем применил насилие.

#Москва #в стране и мире #арест #суд #Американец #джозеф татер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 