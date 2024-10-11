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Россия заявила протест Японии из-за планов провести учения с США

МИД РФ также вынес предупреждение посольству Японии о неизбежных контрмерах.
Игнат Далакян 2024-10-11 19:18:15
© Фото: US Navy/via Globallookpress

Российская Федерация выразила Японии протест в связи с планами провести этой осенью совместные военные учения с США у границ РФ. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября - начале ноября совместных с США военных учений», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Учения будут проходить на территории Японии, включая районы Хоккайдо, которые находятся в непосредственной близости от границ России, указывает МИД РФ.

В связи с этим посольству Японии вынесли предупреждение о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и суверенитета РФ. В МИД РФ также заявили о неуместности любых попыток со стороны Японии высказывать «озабоченность» по поводу ответных действий.

Ранее военные учения анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Североатлантический альянс с 14 октября проведет ежегодные авиационные учения ядерных сил под названием Steadfast Noon.

#в стране и мире #учения #сша #Япония #МИД РФ #протест
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