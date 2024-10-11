Молдавии предложили провести еврореферендум в Приднестровье

Властям Молдавии предложили провести референдум о вступлении в Евросоюз на территории Приднестровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД республики.

В комментарии говорится, что с момента анонса референдума в конце 2023 года адекватных действий со стороны Кишинева в адрес Приднестровья, в том числе предоставления возможности высказаться по вопросу, затрагивающему будущее региона, не было.

«Однако, как видим, Молдова все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что проведение на территории республики референдума об отношении к Евросоюзу, для того чтобы получить реальное мнение всех приднестровцев, возможно. При этом отметили, что мероприятие можно организовать при договоренности сторон, а также в присутствии наблюдателей.

Напомним, что в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз. Президент республики Майя Санду рассчитывает на вступление в блок к 2030 году.