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Молдавии предложили провести еврореферендум в Приднестровье

В МИД непризнанной республики отметили, что мероприятие может быть организовано при договоренности сторон, а также с участием наблюдателей.
Глеб Владовский 2024-10-11 12:30:51
© Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Globallookpress

Властям Молдавии предложили провести референдум о вступлении в Евросоюз на территории Приднестровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД республики.

В комментарии говорится, что с момента анонса референдума в конце 2023 года адекватных действий со стороны Кишинева в адрес Приднестровья, в том числе предоставления возможности высказаться по вопросу, затрагивающему будущее региона, не было.

«Однако, как видим, Молдова все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что проведение на территории республики референдума об отношении к Евросоюзу, для того чтобы получить реальное мнение всех приднестровцев, возможно. При этом отметили, что мероприятие можно организовать при договоренности сторон, а также в присутствии наблюдателей.

Напомним, что в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз. Президент республики Майя Санду рассчитывает на вступление в блок к 2030 году. 

#Молдавия #евросоюз #Приднестровье #референдум #еврореферендум
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