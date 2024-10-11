Yle: российские компании погасили миллиардные долги перед Финляндией

Российские компании выплатили финскому государственному финансовому учреждению долги по кредитам в размере сотен миллионов евро. Об этом сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на главу организации Паули Хейккиля.

«Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», - сказал Хейккиля.

По словам чиновника, российская сторона успешно выполняет свои финансовые обязательства, которые были довольно значительными. Отмечается, что к концу 2021 года долги российских фирм достигали примерно одного миллиарда евро. На конец 2022 года эта сумма стала 420 миллионов евро. А к концу 2023 года она уменьшилась до 100 миллионов евро.

Хейккиля добавил, что российские компании гасят кредиты в ускоренном темпе. Это связано с тем, что они сохранили платежеспособность даже в нынешних условиях.

Ранее стало известно, что России в 2024 году заняла третье место среди крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на душу населения. По итогам первого полугодия суверенная задолженность страны составляла 2 076 долларов на человека.