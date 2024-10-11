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Киберэксперт Седов назвал способы защиты умного дома от взлома

Самый надежный способ защитить свои «умные» устройства - использовать сложные пароли для каждого из них.
Алексей Курильченко 2024-10-11 17:50:02
© Фото: Klaus Ohlenschläger Picture Alliance Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В эпоху «умных» устройств следует уделять особое внимание их безопасности, иначе удобная вещь может обратиться против хозяина в руках злоумышленников. Об этом «Звезде» рассказал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов.

«У каждого устройства должен быть пароль. Его нужно менять, даже если производитель требует сохранять их такими, какие они есть. Никаких дней рождения, никаких телефонов и адресов в пароле быть не должно», - рассказал Седов.

Эксперт сравнил пароли с ключами от дверей - не существует единого ключа, для каждой двери он собственный. Пароль должен содержать в себе минимум восемь символов, и они должны быть разного регистра.

«Не игнорируйте двухфакторную аутентификацию. Логин и пароль могут быть скомпрометированы. Но тут есть нюанс - устройство для получения кода должно быть другим, например телефон, куда приходит СМС. Плюс обновления - с ними уходят уязвимости "нулевого дня", с помощью которых устройства массово взламывают», - заявил Седов.

Стоит понимать, что устройства взламывают не люди, а роботы под управлением людей, и этих роботов очень сложно перехитрить.

Ранее эксперт в области защиты информации Виталий Вехов рассказал о правилах, которые обеспечат безопасность в Сети. Особое внимание следует уделять подозрительным письмам на электронной почте и обновлению антивируса.

#кибербезопасность #взлом #пароль #наш эксклюзив #умный дом
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