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Экс-посол Антонов заявил, что поддержка Киева затягивает США в пропасть

По словам Анатолия Антонова, сейчас мир стоит перед угрозой ядерной катастрофы.
Игнат Далакян 2024-10-11 16:41:48
© Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress

Военная поддержка Украины затягивает Соединенные Штаты в пропасть, как и все западные страны. Об этом заявил бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Проект "Украина" только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», - поделился Антонов в интервью журналу Newsweek.

Российский дипломат также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой ядерной катастрофы. В частности, по словам Антонова, в Пентагоне прорабатывают сценарии подобного столкновения. Он также указал, что американцы ошибаются, думая, что такой конфликт затронет лишь Восточную Европу.

Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что не видит ни одного намека на то, что поставки оружия на Украину за счет налогов США будут остановлены.

«Клиентам (Киеву. - Прим. ред.) не подается никаких сигналов о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров», - объяснил Антонов.

Он также добавил, что нет даже намеков на то, чтобы остановить бессмысленный поток оружия на Украину за счет американских налогоплательщиков.

По его словам, американские политики продолжают опасную дилемму о возможности дать «зеленый свет» на нанесение ударов вглубь территории РФ и участии НАТО в конфликте.

В начале октября стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершает свою работу в качестве посла. Из Вашингтона в Москву он вылетел 5 октября. Должность чрезвычайного и полномочного посла дипломат занимал с 2017 года.

#в стране и мире #Украина #сша #Анатолий Антонов #пропасть #Ядерная катастрофа #поддержка Украины
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