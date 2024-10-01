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Глава МАГАТЭ встретился с Лукашенко в Минске

Также Рафаэль Гросси намерен посетить атомную электростанцию в Островце.
Сергей Лебедев 2024-10-01 12:13:27
© Фото: IMAGO photonews.at Georges Schne Globallookpress

Сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Минск. Он уже провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.

В ходе беседы Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сделает все для обеспечения региональной ядерной безопасности. Об этом сообщает БелТА.

«Мы разумные люди и на всякие авантюры не бросаемся», - подчеркнул глава государства.

После переговоров глава МАГАТЭ намерен посетить атомную электростанцию в Островце.

Напомним, недавно Рафаэль Гросси побывал на Запорожской АЭС. По итогам визита он заявил, что ситуация на станции остается нестабильной и хрупкой. По его мнению, частично или полностью подорваны все компоненты ядерной безопасности АЭС.

#в стране и мире #белоруссия #АЭС #Александр Лукашенко #минск #МАГАТЭ #Визит #рафаэль гросси
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