Цивилева проверила ход реновации филиала госпиталя Вишневского

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева проверила ход реновации филиала военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье.

С докладом выступил начальник филиала подполковник медицинской службы Александр Котко. По его словам, объект возводится в соответствии с графиком, корпус планируется построить до конца года.

Цивилева отметила, что программа реновации военных госпиталей находится под личным контролем министра обороны РФ Андрея Белоусова. Замглавы оборонного ведомства указала на необходимость своевременного завершения строительных работ, отметив, что Минобороны готово выделять для этого ресурсы.

«Цель нашего визита - в рамках поручения президента Российской Федерации осмотреть госпиталь, в котором лечатся сейчас наши военнослужащие, получившие ранения. Это касается не только материально-технической базы, но и тех научных, инновационных технологий, которые внедряются сегодня для того, чтобы качество оказанной медицинской услуги было на высшем уровне», - сказала Цивилева.

Также замминистра вручила госнаграды особо отличившимся бойцам ВС РФ, проходящим лечение и реабилитацию. Один из них прямо в палате получил из рук Цивилевой медаль «За отвагу». Она поздравила военнослужащих с получением наград, а также поблагодарила медработников, спасающих жизни наших героев на передовой.

Цивилева рассказала, что бойцы, завершив лечение, смогут решить в Военно-социальном центре вопросы, касающиеся необходимых выплат, получения документов, санаторно-курортного лечения, реабилитации, восстановления. Те, кто будет демобилизован, смогут получить всю необходимую помощь, в том числе с трудоустройством, в филиалах фонда «Защитники Отечества» или пройти профессиональную переподготовку непосредственно в лечебном учреждении.

Ранее Цивилева проверила строительство медицинского объекта Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Во время визита она пообщалась с воспитанницами, которые решили свою будущую жизнь связать с медициной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.