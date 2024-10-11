Фондовая биржа Казахстана прекратила взаимоотношения с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа KASE сообщила о прекращении всех взаимоотношений с Московской биржей (MOEX), а также о выходе из состава российской структуры своих акционеров. Об этом сообщает пресс-служба KASE.

«АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о выходе ПАО "Московская биржа" из состава акционеров KASE... Кроме того, KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на Соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях», - говорится в сообщении пресс-службы KASE.

Отмечается, что представитель Мосбиржи Владимир Крекотень покинул состав совета директоров KASE еще 30 сентября после заявления о досрочном прекращении полномочий. Биржа Казахстана выразила благодарность Мосбирже за сотрудничество и отметил, что в ходе совместной работы был реализован ряд стратегических проектов.

Мосбиржа стала акционером KASE в 2020 году, ее доля в акционерном капитале составляла 13,1%. Акции Казахстанской фондовой биржи передавались MOEX в рамках стратегического партнерства за предоставленные Россией технологии. После введения санкций США и Великобритании в отношении MOEX в июне 2024 года казахстанская площадка объявила о начале переговоров о выкупе акций у Мосбиржи.