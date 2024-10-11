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ВС РФ ударили по резервам восьми украинских формирований в Сумской области

Удары наносились оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.
2024-10-11 14:06:26
© Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Минобороны России сообщает о нанесении ударов по резервам и районам сосредоточения восьми украинских формирований в Сумской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Диброва, Искриковщина, Катериновка, Малушино, Макеевка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Шпиль Сумской области», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 300 человек. Помимо живой силы, противник лишился пяти танков, трех БМП, четырех арторудий, РСЗО, миномета, станции РЭБ и четырех автомобилей. Также ВС РФ пленили одного украинского военного.

Ведомство озвучило потери ВСУ с начала боев в Курской области. За данный период времени противник лишился около 21 900 военных. Также ВС РФ уничтожили 144 танка, 69 БМП, 98 БТР, 897 бронемашин, 594 автомобиля, 181 арторудие. Кроме того, противник потерял 34 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 47 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #сумская область
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