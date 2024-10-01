NBC: Байден обиделся на Харрис за то, что она про него забыла

Американский президент Джо Байден в частных разговорах пожаловался своим соратникам на то, что его имя и достижения практически исчезли из политической повестки, а Демократическая партия «отвернулась от него». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Также, по данным журналистов, Джо Байдена особенно огорчает то, что Камала Харрис практически перестала упоминать его имя. А когда вице-президент все-таки заговорила о нем во время дебатов с Дональдом Трампом, то это выглядело как унижение.

Напомним, Камала Харрис сказала: «Я однозначно не Джо Байден», когда ее оппонент пытался доказать, что экономическая политика кандидата в президенты и нынешнего американского лидера ничем не отличается.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Изначально предполагалось, что от Демократической партии на них будет выступать Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом в июне он принял решение выйти из гонки. Тогда он поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.