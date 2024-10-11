Пожар вспыхнул на нефтяном танкере в Балтийском море

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море к северо-востоку от границы Германии. Об этом сообщили в Германском обществе по спасению потерпевших крушение.

«На борту 73-метрового немецкого танкера для перевозки нефти и химикатов Annika возник пожар... судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», - говорится в сообщении организации.

Уточняется, что все семеро членов экипажа судна успешно эвакуировались. Спасатели ведут работу по ликвидации последствий возгорания.

По данным радио NDR, возгорание произошло в машинном отсеке. Точная причина происшествия неизвестна.