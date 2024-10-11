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Пожар вспыхнул на нефтяном танкере в Балтийском море

На месте происшествия ведется ликвидация последствий. Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-10-11 13:48:26
© Фото: die Seenotretter(DGzRS)

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море к северо-востоку от границы Германии. Об этом сообщили в Германском обществе по спасению потерпевших крушение.

«На борту 73-метрового немецкого танкера для перевозки нефти и химикатов Annika возник пожар... судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», - говорится в сообщении организации.

Уточняется, что все семеро членов экипажа судна успешно эвакуировались. Спасатели ведут работу по ликвидации последствий возгорания.

По данным радио NDR, возгорание произошло в машинном отсеке. Точная причина происшествия неизвестна.

#в стране и мире #пожар #Германия #Балтийское море #нефтяной танкер
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