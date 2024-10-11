Путин и лидер Пакистана Зардари пригласили друг друга в гости

Президент РФ Владимир Путин провел в Ашхабаде короткие переговоры с пакистанским лидером Асифом Али Зардари, в ходе которых они обменялись приглашениями посетить страны друг друга. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами», - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что лидеры обеих стран подтвердили намерение развивать двусторонние связи во всех областях, а также политическую заинтересованность.

Напомним, что 11 октября Путин с рабочим визитом прилетел в туркменскую столицу Ашхабад. Там он примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».