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Путин и лидер Пакистана Зардари пригласили друг друга в гости

Спикер Кремля добавил, что лидеры обеих стран подтвердили намерение развивать двусторонние отношения.
Глеб Владовский 2024-10-11 12:57:51
© Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин провел в Ашхабаде короткие переговоры с пакистанским лидером Асифом Али Зардари, в ходе которых они обменялись приглашениями посетить страны друг друга. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Они обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами», - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что лидеры обеих стран подтвердили намерение развивать двусторонние связи во всех областях, а также политическую заинтересованность.

Напомним, что 11 октября Путин с рабочим визитом прилетел в туркменскую столицу Ашхабад. Там он примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».

#Россия #в стране и мире #Пакистан #Владимир Путин #ашхабад #Асиф али Зардари
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