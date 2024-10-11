TNI сообщил о слежке США за авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Военно-морские силы США следили за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море в 2011 году. Об этом заявил аналитик The National Interest, бывший член Конгресса США Брэндон Вейхерт.

«В 2011 году Шестой флот ВМС США наблюдал за российским авианосцем. Американцы были убеждены, что корабль может затонуть в любой момент», - написал Вейхерт.

Наблюдение осуществляли моряки Шестого флота ВМС США, они должны были оказать помощь судну в случае затопления. При этом не уточняется, по какой причине американские военные ожидали затопления российского корабля.

«Адмирал Кузнецов» - единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России. Введен в эксплуатацию в 1991 году. В 2011 году был направлен в Средиземное море к берегам Сирии. С 2017 года находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе. Корабль должен получить абсолютно новую начинку, в том числе новые кабельные тросы, палубу с трамплином, силовую установку, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации и навигационное оснащение. Возвращение в состав ВМФ РФ запланировано на этот год.