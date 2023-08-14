Замглавы ОСК Королев рассказал, когда «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ

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Тяжелый авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год», - заявил заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев в ходе МВПФ «Армия-2023».

Отмечается, что «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе с 2017 года. В результате корабль должен получить абсолютно новую начинку, в том числе новые кабельные троссы, палубу с трамплином, силовую установку, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации и навигационное оснащение. Срок службы обновленного корабля увеличится на 20 лет.

ТАРК «Адмирал Нахимов» ремонтируют и модернизируют на предприятии «Севмаш» в Северодвинске с 1999 года. Ключевым результатом модернизации станет усиление ударной мощи крейсера. По информации из открытых источников, он будет носить в том числе 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс» каждый. Кроме того, в перспективе он получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее глава ОСК Рахманов рассказал о грядущих доработках на авианосце «Адмирал Кузнецов», ремонт которого начался в 2017 году после возвращения из похода в Сирию.