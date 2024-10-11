Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана Ашхабад

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в туркменскую столицу Ашхабад. Там он примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития».

Кроме того, у российского лидера запланирована встреча с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, с Пезешкианом глава российского государства обсудит сотрудничество обеих стран и эскалацию на Ближнем Востоке. Также не исключаются и другие двусторонние контакты.

Предстоящий форум приурочен к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, считающимся основоположником литературного туркменского языка.

В мероприятии могут участвовать лидеры свыше десяти государств и главы международных организаций, среди которых ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), ТЮРКСОЙ (Организация экономического сотрудничества, Тюркский совет), СНГ (Содружество Независимых Государств), ОИС (Организация исламского сотрудничества) и ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).