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Путин: Россия открыта для обсуждения нового миропорядка

Российский лидер отметил, что Москва готова выстраивать взаимодействие в формате международных объединений, таких как ШОС и БРИКС.
Алексей Курильченко 2024-10-11 12:36:00
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова обсуждать параметры нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, в том числе в формате объединений, таких как СНГ и БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде.

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС», - заявил Путин.

Напомним, что Путин прибыл в Туркмению ночью с 10 на 11 октября. Помимо участия в форуме, российский лидер встретится с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» приурочен к 300-летию мыслителя и философа Махтумкули Фраги. Мероприятие проходит в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Как заявили в Кремле, форум может стать новой платформой для выстраивания международного диалога.

#Владимир Путин #туркменистан #новый миропорядок
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