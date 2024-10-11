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В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Якутск»

Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 предназначены для борьбы с кораблями противника и защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.
2024-10-11 12:57:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Якутск». 

В церемонии приняли участие представители ВМФ России, а также представители Объединенной судостроительной корпорации и администрации Петербурга. Также присутствовали экипаж подлодки и рабочие завода. 

Подводные лодки этого проекта предназначены для борьбы с кораблями неприятеля, а также для защиты военно-морских баз, морских коммуникаций и побережья. Они оснащены крылатыми ракетами и современным торпедным вооружением. 

Ранее в Татарстане был спущен на воду малый ракетный корабль «Ставрополь».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Санкт-Петербург #подлодки #наш эксклюзив #Якутск #636.3
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