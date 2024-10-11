В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Якутск»

На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Якутск».

В церемонии приняли участие представители ВМФ России, а также представители Объединенной судостроительной корпорации и администрации Петербурга. Также присутствовали экипаж подлодки и рабочие завода.

Подводные лодки этого проекта предназначены для борьбы с кораблями неприятеля, а также для защиты военно-морских баз, морских коммуникаций и побережья. Они оснащены крылатыми ракетами и современным торпедным вооружением.

Ранее в Татарстане был спущен на воду малый ракетный корабль «Ставрополь».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.