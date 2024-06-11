Малый ракетный корабль «Ставрополь» спустили на воду в Татарстане

На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21 631 «Ставрополь».

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Их назначение - охрана и защита экономической зоны государства.

Корабли получили восемь пусковых установок для размещения крылатых ракет «Калибр». Помимо ракет, на МРК имеются автоматическая универсальная артустановка, пушка калибра 100 мм, два пулемета калибра 14,5 мм и три - калибра 7,62 мм.

Военно-морскому флоту сданы 11 кораблей проекта 21 631, «Ставрополь» - двенадцатый.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.