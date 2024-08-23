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БПЛА уничтожили два «Старлинка» и пехоту ВСУ в Запорожской области

Оборудование было скрыто в лесополосе на Ореховском направлении.
2024-08-23 07:58:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных летательных аппаратов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» нанесли удар по двум передатчикам системы спутниковой связи «Старлинк». Оборудование было скрыто в лесополосе на Ореховском направлении в Запорожской области.

Кадры боевой работы расчетов БПЛА опубликовало Минобороны России. Дроны уничтожили также пехоту ВСУ.

Операторы беспилотников постоянно ведут разведку. Роль БПЛА в современном бою постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения.

Для работы на большом расстоянии в тылу военнослужащие импровизируют, используя усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Викинг».

Применение на передовой разведывательных и ударных БПЛА сохраняет жизни бойцов штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #starlink #запорожская область #Ореховское направление #FPV-дроны
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