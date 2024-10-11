В Татарстане ДТП с автобусами привело к гибели двух человек

В Татарстане два человека погибли в результате столкновения двух автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, один из водителей не уступил дорогу, в результате чего и произошло столкновение. Уточняется, что авария произошла на 1105-м километре автодороги М7 «Волга». Судя по снимкам, опубликованным МВД, один из автобусов в результате столкновения выкинуло на обочину.

Уточняется, что в результате происшествия водитель и еще восемь пассажиров получили травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают автоинспекторы региональной Госавтоинспекции. Региональное управление Следственного комитета возбудило после аварии уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения.