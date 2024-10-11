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Economist: на Западе признали успехи России в информационной среде

Тезис поражения Украины в конфликте побуждает западных лидеров сокращать выделение помощи.
Глеб Владовский 2024-10-11 11:02:34
© Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Globallookpress

Победы России в информационной среде приводят к тому, что помощь Украине сокращается. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на экс-главу аппарата Минобороны Германии Нико Ланге.

«Битва, в которой Россия однозначно побеждает... это (битва. - Прим. ред.) в информационной среде», - говорится в материале.

Как отмечает Ланге, отсутствие успехов у Украины побуждает западных лидеров ограничивать помощь Киеву. В связи с этим сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает либо поздно, либо не доходит до Украины вообще.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поставки вооружений Украине не изменили ничего.

#Россия #в стране и мире #Украина #Германия #информационная среда #Поставки вооружений
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