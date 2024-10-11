Победы России в информационной среде приводят к тому, что помощь Украине сокращается. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на экс-главу аппарата Минобороны Германии Нико Ланге.

«Битва, в которой Россия однозначно побеждает... это (битва. - Прим. ред.) в информационной среде», - говорится в материале.

Как отмечает Ланге, отсутствие успехов у Украины побуждает западных лидеров ограничивать помощь Киеву. В связи с этим сформировалась закономерность: обещанная военная поддержка прибывает либо поздно, либо не доходит до Украины вообще.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что поставки вооружений Украине не изменили ничего.