Пленный из ВСУ заявил, что лучше сдаться, чем попасть в Курскую область

Попавший в российский плен украинец Виктор Исаев призвал соотечественников предпринять что угодно, но только не отправляться в Курскую область. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны», - отметил он.

Исаев работал на железной дороге и думал, что у него есть бронь от призыва - по крайней мере, так говорило начальство. Поэтому он не стал прятаться от военкомата, несмотря на то что не хотел воевать по пацифистским убеждениям. Но затем произошел неожиданный поворот сюжета, и Виктор Исаев попал в зону боевых действий.

«Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за пять минут - и на фронт», - отметил он.

При этом командование, как отметил Исаев, постоянно занималось враньем. Например, новобранцев привезли в Сумы и пообещали, что они будут нести службу на границе с Белгородской областью, но это оказалось не так - их отправили в Курскую область.

«Если б я тогда знал, что нас самих везут на Курскую область, я бы однозначно пошел в отказ», - подчеркнул Виктор Исаев.

Он добавил, что даже те из ВСУ, кто изначально поддерживал происходящее, уже устали и хотят просто спокойной жизни и мира.

В плен Исаев попал, получив ранение. Он отметил, что русские солдаты отнеслись к нему очень хорошо и оказали первую медицинскую помощь. Пленному дали покурить и заявили, что если он будет соблюдать правила, то все будет хорошо. И в итоге они его не обманули.

Ранее пленный украинец заявил, что дрон ВСУ пытался атаковать своих при сдаче в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.