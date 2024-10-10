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Пленный из ВСУ заявил, что лучше сдаться, чем попасть в Курскую область

Виктор Исаев отметил, что украинское командование не переживает за жизнь солдат, которые никому не нужны.
2024-10-10 11:00:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Попавший в российский плен украинец Виктор Исаев призвал соотечественников предпринять что угодно, но только не отправляться в Курскую область. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России. 

«Ни в коем случае не уезжайте в Курскую область, лучше отказывайтесь служить и сдавайтесь, ведь кругом одно вранье. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны», - отметил он. 

Исаев работал на железной дороге и думал, что у него есть бронь от призыва - по крайней мере, так говорило начальство. Поэтому он не стал прятаться от военкомата, несмотря на то что не хотел воевать по пацифистским убеждениям. Но затем произошел неожиданный поворот сюжета, и Виктор Исаев попал в зону боевых действий. 

«Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за пять минут - и на фронт», - отметил он. 

При этом командование, как отметил Исаев, постоянно занималось враньем. Например, новобранцев привезли в Сумы и пообещали, что они будут нести службу на границе с Белгородской областью, но это оказалось не так - их отправили в Курскую область. 

«Если б я тогда знал, что нас самих везут на Курскую область, я бы однозначно пошел в отказ», - подчеркнул Виктор Исаев. 

Он добавил, что даже те из ВСУ, кто изначально поддерживал происходящее, уже устали и хотят просто спокойной жизни и мира. 

В плен Исаев попал, получив ранение. Он отметил, что русские солдаты отнеслись к нему очень хорошо и оказали первую медицинскую помощь. Пленному дали покурить и заявили, что если он будет соблюдать правила, то все будет хорошо. И в итоге они его не обманули.

Ранее пленный украинец заявил, что дрон ВСУ пытался атаковать своих при сдаче в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #пленные #Виктор Исаев
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