Единственный Китайский дворец открылся в России спустя 20 лет

В Ораниенбауме под Петербургом открылся музей, куда нельзя будет войти в дождь из-за повышенной влажности. Реставрация китайского дворца длилась 20 лет.

Он был построен в 18 веке для императрицы Екатерины Великой и ее сына Павла Петровича. Реставраторы обнаружили заложенный оконный проем, закрытый дверью с подлинными итальянскими росписями, которые были скрыты два века.

«Мы можем с гордостью сказать, что 99,9% китайского дворца — это все пришедшее к нам из 18-го и немного из 19 века. Мы имеем с вами дворец полностью восстановленный на момент расцвета стиля рококо, такого второго дворца в мире просто нет», - заявил генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.

Императрица Екатерина II заказала итальянскому архитектору Антонио Ринальди построить летнюю дачу, которую называла своей «драгоценной безделушкой». Гостей должны были поражать мандарины на улице, а внутри интерьеры в стиле шинуазри, который был моден в то время.

«Китай, который называли "катай" — страна, которая казалось очень богатой, там много золота, специй. Это богатство хотелось передать в отделке. Роскошь, которая не бьет, все изыскано — это как раз то, что мы можем видеть здесь», - рассказала заведующая сектором «Собственная дача» отдела «Хранение и изучение памятников Ораниенбаума» Татьяна Сясина.

Во дворце есть стеклярусный кабинет, где панно сделаны из шелка и расшиты маленькими стеклянными трубочками, причем со смещением, чтобы создавался 3D эффект. Изначально полы там были сделаны из смальты, из стекла. Казалось, что человек на лодке вплывает в роскошный пруд.

Чтобы восстановить уникальный стеклярусный кабинет понадобилась помощь специалистов из Эрмитажа. Такого больше нет нигде в мире. В китайском дворце работали лучшие российские реставраторы, их целью было добиться максимальной аутентичности. Удалось восстановить и исторические наборные паркеты из 20 пород ценного дерева, сохранив на них и курьезные детали. Выяснилось, что китайские иероглифы в 18 веке нанесли на паркет просто для красоты.

«Иероглифы просто повторенные, в случайном порядке, ничего не значащие... Это просто декоративный элемент», рассказала хранитель музейных предметов сектора «Собственная дача» отдела «Хранение и изучение памятников Ораниенбаума» Елена Макашова.

20-летний срок реставрации объясняется отношением Екатерины Великой к постройке. Китайский дворец построили без фундамента и систем отопления, веками сырость разрушала его интерьеры.

После завершения работы реставраторов влажность все равно остается главной проблемой, ее уровень не должен превышать 55%. Из-за этого посетителей будут пускать только в теплое время года и когда на улице нет дождя.