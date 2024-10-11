Жительница Ливана рассказала об ударе рядом с ней по объекту «Хезболлы»

Живущая в Ливане гражданка Сирии рассказала о произошедшем рядом с ее домом ударе по объекту, в котором проживали члены военизированной шиитской группировки «Хезболла».

В целом, сообщила она, там часто слышны звуки взрывов и запахи гари. Об этом молодая русскоязычная уроженка Таджикистана с сирийским паспортом Екатерина Хатыб (Облакова) рассказала корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву.

«Мы очень много слышим ударов из Бейрута. Это очень, очень большие удары. И запах, и дым - лучше вам этого не видеть. А недавно еще здесь был очень большой грохот <...>, где живут "Хезболла". Я каждый день сплю и вижу кошмары», - поделилась сведениями Екатерина.

Она отлично владеет русским языком, училась в российской школе в Чкаловске. А в 2011 году вместе с мамой переехали в Сирию. Молодая женщина помнит ужасы постоянных обстрелов, поскольку она застала активную фазу боевых действий в этой арабской республике.

Съемочная группа телеканала «Звезда» уже снимала семью Екатерины в сирийском городе Аль-Мухаррам, тогда, летом 2016 года, она была 13-летней девочкой. По городу били боевики запрещенной в России организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Дом ее семьи практически был полностью разрушен.

Екатерина рассказала, что с началом эскалации ливано-израильского конфликта растет число беженцев. Из-за постоянных обстрелов ее семья очень хочет покинуть страну, но у них только сирийские паспорта, они не граждане Ливана. Говорят, что с ними оформить визы очень сложно.

В конце сентября наш корреспондент показывал, как более ста семей с юга Ливана разместилось в пустующем четырехэтажном здании близ Бейрута.

** ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.