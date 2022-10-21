Ураганный залп в клубах пыли: лучшие кадры учений «Рубеж-2022»

Финал учений состоялся в Таджикистане на полигоне Харбмайдон неподалеку от границы с Афганистаном.

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Около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, были задействованы в практических действиях на учениях «Рубеж-2022». Финал маневров состоялся в Таджикистане на полигоне Харбмайдон неподалеку от границы с Афганистаном.

По сценарию учений, бойцы разгромили основные силы противника и начали преследовать его. При поддержке артиллерии и боевой авиации «враг» был окончательно уничтожен.

Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы, всего около 600 военнослужащих.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов