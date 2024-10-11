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NetEase: «дипломатический» подарок Путина Китаю разозлил США

Отмечается, что российский лидер затронул тему территориальной целостности КНР, упомянув Тайвань.
Глеб Владовский 2024-10-11 10:00:33
© Фото: Kremlin Pool/Russian Presential/Globallookpress

Переданный президентом РФ Владимиром Путиным «дипломатический» подарок Китаю в честь 75-летия дружбы между обеими странами разозлил США. Об этом сообщило агентство NetEase.

Уточняется, что российский лидер передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова поздравление в честь юбилея установления дипотношений. Дипломат отметил, что Москва поддерживает усилия Китая по сохранению единства страны. Однако, как пишет издание, в Белом доме эти высказывания расценили как противодействие своим интересам.

«Углубление взаимодействия России и Китая вызывает беспокойство у властей США», - приводит RT выдержку из материала.

NetEase указывает, что особое внимание уделили вопросу Тайваня. Кроме того, отмечается, что это поздравление России - драгоценный подаркок к юбилею отношений с КНР.

Ранее в китайском МИД заявили, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет государством.

#Китай #Россия #в стране и мире #сша #Владимир Путин #Тайвань #российско-китайские отношения
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