NetEase: «дипломатический» подарок Путина Китаю разозлил США

Переданный президентом РФ Владимиром Путиным «дипломатический» подарок Китаю в честь 75-летия дружбы между обеими странами разозлил США. Об этом сообщило агентство NetEase.

Уточняется, что российский лидер передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова поздравление в честь юбилея установления дипотношений. Дипломат отметил, что Москва поддерживает усилия Китая по сохранению единства страны. Однако, как пишет издание, в Белом доме эти высказывания расценили как противодействие своим интересам.

«Углубление взаимодействия России и Китая вызывает беспокойство у властей США», - приводит RT выдержку из материала.

NetEase указывает, что особое внимание уделили вопросу Тайваня. Кроме того, отмечается, что это поздравление России - драгоценный подаркок к юбилею отношений с КНР.

Ранее в китайском МИД заявили, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет государством.