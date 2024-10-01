Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении главы российского государства сказано, что патриотические, победные традиции ветеранов, их верность присяге и долгу помогают сегодня солдатам и офицерам решать задачи в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации на Украине.

Путин выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и в дальнейшем стоять на страже интересов страны, суверенитета и безопасности. Президент пожелал действующим военным и ветеранам успехов и всего наилучшего.

Ранее с профессиональным праздником военнослужащих поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства отметил, что воины-сухопутчики вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

В Вооруженных силах Российской Федерации Сухопутные войска являются самыми многочисленными. В их состав входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска, артиллерия и войска ПВО.

День Сухопутных войск России традиционно празднуется ежегодно в одну и ту же дату, 1 октября, независимо от дня недели. На государственном уровне праздник стали отмечать после указа Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ» от 31 мая 2006 года.