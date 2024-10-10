Россияне назвали уровень дохода, который указывает на бедность

Россияне назвали точную сумму ежемесячного заработка, которая является порогом бедности. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на данные опроса одного из сервисов для поиска работы.

Согласно результатам исследования, в Москве бедным не считается тот, кто зарабатывает больше 45 тысяч рублей ежемесячно. В то время как для Санкт-Петербурга этот порог составляет 41 тысячу. В остальных регионах - 42 тысячи.

Респонденты также указали, что для счастья им необходимо в среднем получать до 250 тысяч рублей ежемесячно. При этом в Москве этот показатель оставляет 270 тыс. для мужчин и 230 для женщин.

Опрос также указал, что для того, чтобы считаться богатым, необходимо иметь средний ежемесячный доход в размере 860 тысяч рублей. В Петербурге богатыми считают людей, которые зарабатывают свыше 800 тысяч в месяц.