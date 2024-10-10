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Бойцы рассказали, какую тактику применяли при штурме Курахово

По словам командира штурмовой роты с позывным Юрист, при освобождении Курахово применялась тактика неожиданности.
Роман Закурдаев 2024-10-10 06:09:50
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Штурмовики показали свою боевую работу в пригороде Курахово. Они захватили штурмом один из укрепрайонов ВСУ.

На кадрах видно, как два бронетранспортера идут на прорыв. По обе стороны дороги прилетают снаряды украинской артиллерии, но все мимо цели. Прямо на ходу штурмовики ведут огонь из противотанкового управляемого ракетного комплекса.

«Здесь применялась тактика неожиданности наступления. Если мы раньше сначала отрабатывали артиллерией, затем заходила наша пехота, то сейчас пехота незаметно подбирается к противнику, использует средства РЭБ, чтобы противник не мог наблюдать за нашими ребятами, затем буквально в сотнях метрах от вражеских позиций начинает работать артиллерия, и только прекращается огонь артиллерии, наши активно заходят», - рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юрист.

Бойцы его соединения недавно освободили Георгиевку и продолжают выдавливать противника все дальше на запад от Донецка.

Ранее экипаж Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в Курской области. Удар наносился авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурмовики #наш эксклюзив #Курахово
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