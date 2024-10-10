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Политик Пипия оценил расширение безвизового режима для граждан Грузии

По словам политика Пипии, расширение безвизового режима для граждан Грузии является позитивным и практичным шагом.
Игнат Далакян 2024-10-10 19:15:53
© Фото: Russian Look/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Каждый шаг России в отношении Грузии дает надежду на дальнейшее сближение двух стран. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

По его словам, расширение безвизового режима для грузинских граждан является позитивным и практичным шагом.

«Любой грузин может приехать в Россию и законно устроиться на работу, они будут платить налоги и жить спокойно. В России выросло целое поколение нелегалов, которые живут до сих пор», - сказал Пипия.

Он также отметил, что его партия «Солидарность во имя мира» ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с данной просьбой. Помимо этого Мамука Пипия попросил российского лидера «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы.

По словам грузинского политика, решение Владимира Путина является серьезным шагом на фоне того, что страны Запада обещали ввести визу для граждан Грузии.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинские граждане смогут находиться более 90 дней в стране для работы и учебы.

#Грузия #безвизовый режим #наш эксклюзив #мамука пипия
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