Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет безвизовый режим для граждан Грузии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что грузинские граждане теперь смогут въезжать в Россию без оформления визы. При этом они смогут находиться более 90 дней в стране для работы и учебы.

Документ вступил в силу со дня его опубликования. Указанные категории граждан могут посещать Российскую Федерацию «на основании документов, удостоверяющих личность».

Ранее в Грузии назвали отвратительными призывы Европарламента ввести санкции против России. В Министерстве экономики страны отметили, что санкции навредят самой Грузии, а не Российской Федерации.