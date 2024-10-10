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Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут находиться в России более 90 дней для работы и учебы.
Игнат Далакян 2024-10-10 15:24:43
© Фото: Jan Woitas/dpa/Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет безвизовый режим для граждан Грузии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что грузинские граждане теперь смогут въезжать в Россию без оформления визы. При этом они смогут находиться более 90 дней в стране для работы и учебы.

Документ вступил в силу со дня его опубликования. Указанные категории граждан могут посещать Российскую Федерацию «на основании документов, удостоверяющих личность».

Ранее в Грузии назвали отвратительными призывы Европарламента ввести санкции против России. В Министерстве экономики страны отметили, что санкции навредят самой Грузии, а не Российской Федерации.

#в стране и мире #Грузия #безвизовый режим #Владимир Путин #указ #граждане Грузии
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