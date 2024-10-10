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В ЕС исключили возможность принятия Украины без Донбасса и Крыма

Представитель ЕС отреагировал на сообщения о готовности Киева к прекращению огня.
Алексей Курильченко 2024-10-10 17:45:49
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Еврокомиссия не будет проводить переговоры о вхождении Украины в состав Европейского союза (ЕС) без признанных на международном уровне территорий, подразумевая территории Крыма и Донбасса. С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз поддерживает вступление Украины в ее международно признанных границах и готов оказывать Украине содействие в их восстановлении так долго, как это потребуется», - отметил Стано. 

Ранее итальянское издание CDS писало, что Киев готов прекратить огонь без признания новых территорий России в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности. Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Европу, как сообщается, надеялся получить поддержку этого плана.

Напомним, что в 2014 году полуостров Крым в результате референдума стал частью России. В 2022 году, также в ходе референдумов, в состав РФ включили четыре бывших украинских региона - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Киевский режим и его западные партнеры не признают результаты этих референдумов.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #петер стано
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