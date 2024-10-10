CDS: Киев готов прекратить огонь без признания потери территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский готов прекратить огонь без признания новых территорий России при ряде условий. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CDS).

«Он (Зеленский. - Прим. ред.) готов на прекращение огня вдоль нынешней линии без признания новой официальной границы в обмен на некоторые обязательства Запада. Одно из них - гарантия безопасности со стороны США по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам», - говорится в материале.

Газета также отмечает, что в ходе своего европейского турне Зеленский надеется получить гарантии на ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что страны Запада начали давить на Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта.