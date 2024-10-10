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CDS: Киев готов прекратить огонь без признания потери территорий

По данным издания, Зеленский готов на это взамен на членство в Евросоюзе и гарантии со стороны США.
Глеб Владовский 2024-10-10 11:27:46
© Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский готов прекратить огонь без признания новых территорий России при ряде условий. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CDS).

«Он (Зеленский. - Прим. ред.) готов на прекращение огня вдоль нынешней линии без признания новой официальной границы в обмен на некоторые обязательства Запада. Одно из них - гарантия безопасности со стороны США по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам», - говорится в материале.

Газета также отмечает, что в ходе своего европейского турне Зеленский надеется получить гарантии на ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что страны Запада начали давить на Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта.

#Украина #Владимир Зеленский #Прекращение огня
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