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Операторы «Ланцета» из группировки «Север» уничтожили самоходку CAESAR

Вражеская самоходная артиллерийская установка находилась в Харьковской области.
2024-10-10 15:05:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении неприятельской самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR. 

САУ стала добычей российских операторов барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава группировки войск «Север». Удар был нанесен в Харьковской области. 

Огневая позиция 155-миллиметровой самоходки французского производства была выявлена в ходе разведывательных мероприятий. 

Получив подтверждение координат, командование приняло решение на точечное огневое воздействие. Цель, находящуюся в районе лесополосы, удалось уничтожить оперативно. 

Объективный контроль уничтожения САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Ранее еще один CAESAR был уничтожен в Сумской области операторами беспилотника «Иноходец».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #САУ #уничтожение #ланцет #CAESAR
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