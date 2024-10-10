Операторы «Ланцета» из группировки «Север» уничтожили самоходку CAESAR

Минобороны России сообщает об уничтожении неприятельской самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR.
САУ стала добычей российских операторов барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава группировки войск «Север». Удар был нанесен в Харьковской области.
Огневая позиция 155-миллиметровой самоходки французского производства была выявлена в ходе разведывательных мероприятий.
Получив подтверждение координат, командование приняло решение на точечное огневое воздействие. Цель, находящуюся в районе лесополосы, удалось уничтожить оперативно.
Объективный контроль уничтожения САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
Ранее еще один CAESAR был уничтожен в Сумской области операторами беспилотника «Иноходец».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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